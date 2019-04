Eglises : l’imposition des compensations des biens non-restitués pourrait être catastrophique

L’imposition des compensations financières que les Eglises touchent de l’Etat tchèque en échange des biens confisqués sous le régime communiste pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les différentes Eglises, ont fait savoir plusieurs chefs religieux. Dans une déclaration commune faite mercredi, les présidents de la Conférence épiscopale tchèque, le Conseil œcuménique des Eglises et la Fédérations des communautés juives ont déclaré que cette décision pourrait causer d’importants problèmes financiers aux organisations religieuses, voire leur disparition pure et simple. Ils considèrent l’amendement à la loi allant dans ce sens comme « immoral et anticonstitutionnel ».

Mardi, la Chambre des députés a approuvé un amendement à la loi en question. Ce dernier avait été présenté par le Parti communiste, qui avait fait de son adoption une condition à son soutien à la coalition gouvernementale minoritaire composée du mouvement ANO et du parti social-démocrate.