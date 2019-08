Education : un milliard de couronnes de plus pour les nouveaux enseignants

Un milliard de couronnes (près de 39 millions d’euros) supplémentaires par rapport au projet de budget initialement annoncé, devraient être attribuées au ministère de l’Education l’année prochaine de manière à pouvoir financer l’embauche de nouveaux enseignants, alors que de nombreuses écoles se plaignent d’une pénurie. Par ailleurs, le montant de la subvention versée par l’Etat pour financer le programme de gratuité des déjeuners pour les élèves issus de milieux défavorisés serait lui aussi augmenté de 30 millions de couronnes (1,16 million d’euros).

En 2020, le ministère de l’Education disposerait ainsi d’un budget de l’ordre de 213 milliards de couronnes (8,25 milliards d’euros), soit légèrement plus que celui de cette année. Un accord allant dans ce sens a été trouvé par les ministres de l’Education et des Finances, Robert Plaga et Alena Schillerová (tous deux membres du mouvement ANO), lundi.