Economie : un vice-Premier ministre supplémentaire devrait compléter le gouvernement

Andrej Babiš envisage de créer un poste de vice-Premier ministre qui serait chargé de la coordination des affaires économiques. C’est ce qu’il a confié dans un entretien publié dans l’édition de ce samedi du quotidien Lidové noviny. Actuellement, les fonctions de premier vice-Premier ministre et de vice-Premier ministre sont occupées par Jan Hamáček, ministre de l’Intérieur et leader du parti social-démocrate, et Richard Brabec (mouvement ANO), ministre de l’Environnement.

Toujours dans cette même interview, le chef du gouvernement a précisé que le nombre de ministres resterait identique à ce qu’il est actuellement.