Ecoles, restaurants, hôtels, châteaux, maisons de retraite... De nombreuses réouvertures prévues ce lundi

Une nouvelle étape dans le processus de déconfinement attend la République tchèque ce lundi, conformément au plan du gouvernement. Les élèves du premier degré de l’enseignement primaire (de la 1ère à la 5e, équivalent de la classe préparatoire au CM2 en France) reprendront le chemin de l’école, après deux mois et demi de fermeture. Les rassemblements de moins de 300 personnes, à l’extérieur comme à l’intérieur, sont également de nouveau possibles.

Restaurants, hôtels, camps de camping et autres lieux d’hébergement rouvrent leurs portes eux aussi, de même que les espaces intérieurs des châteaux, des jardins zoologiques et botaniques sont de nouveau accessibles, comme les piscines. Les visites des maisons de retraite et autres centres d’accueil proposant des services sociaux et des soins de santé sont également autorisées.