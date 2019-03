Droits de l’homme : ouverture à Prague du festival du film documentaire Un Monde en présence du Premier ministre tibétain en exil

Evénement toujours très attendu du public, le festival international du film documentaire sur les droits de l’homme Jeden Svět (Un Monde) s’ouvre ce mercredi soir à Prague à l’église Sainte-Anne. Le film « Gods of Molenbeek » (Dieux de Molenbeek) de la réalisatrice finlandaise Reetta Huhtanen sera projeté en ouverture de cette 21e édition du festival le plus important du genre en Europe centrale et orientale. A cette occasion, le président du gouvernement tibétain en exil, Lobsang Sangay, invité par les organisateurs, prononcera un discours.

Jusqu’au 17 mars, 117 films d’une cinquantaine de pays, dont une dizaine de films en sélection officielle, seront présentés. Deux autres sections compétitives seront consacrées aux documentaires tchèques, ainsi qu’aux films sur le non-respect des droits humains dans le monde. Une centaine d’invités sont attendus dans la capitale tchèque. A partir de la mi-mars, le festival se déplacera dans trente-cinq autres villes tchèques, ainsi qu’à Bruxelles.