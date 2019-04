Droits de l’homme : le prix František Kriegel décerné à deux activistes roms

Activiste pour les droits et la protection des Roms LGBT en République tchèque et fondateur de l’ONG Ara Art, David Tišer a reçu le prix František Kriegel décerné par la Fondation de la Charte 77. Ce prix qui récompense le courage civique a également été décerné à Karel Karika, conseiller municipal à Ústí nad Labem, en Bohême du Nord, qui s’engage en faveur des SDF, des personnes menacés de pauvreté et d’exclusion sociale. D’origine rom, Karel Karika fait face à des attaques et commentaires haineux de la part de ses concitoyens.

La cérémonie de remise du prix aura lieu en mai prochain à Prague.