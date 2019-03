Droits de l’homme : Francesca Ramirez distinguée du prix Homo Homini

Le prix Homo Homini, attribué chaque année depuis 1994 par l'organisation non gouvernementale Člověk v tísni (People in Need) a été décerné, mercredi, à Prague, à Francesca Ramirez, défenseur des droits de l’homme au Nicaragua. Devenue dirigeante de la paysannerie nicaragueyenne en 2013, Mme Ramirez a pris la tête de l'opposition contre un projet de canal entre Atlantique et Pacifique, concurrent de celui du Panama. Poursuivie pour avoir participé aux manifestations contre le régime du président Ortega, elle a fui avec plusieurs membres de sa famille et a demandé l'asile au Costa Rica.

Le prix Homo Homini lui a été remis par le président du gouvernement tibétain en exil, Lobsang Sangay, à l’occasion du lancement de la 21e édition du festival international du film documentaire sur les droits de l’homme Jeden svět (One World) qui se déroule jusqu’au 17 mars prochain à Prague.