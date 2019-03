Droits de l’homme - Cinéma : le prix principal du festival Un Monde décerné au documentaire français Cœur de pierre

Le documentaire Cœur de pierre, coréalisation de Claire Billot et d’Olivier Jobard, a remporté le prix du meilleur film de la 21e édition du Festival international du film documentaire sur les droits de l’homme Jeden Svět (Un Monde), qui s’est achevée ce dimanche à Prague. Le film trace le portrait d’un jeune migrant afghan arrivé seul en France, contraint d’affronter différentes épreuves. Les réalisateurs l’ont suivi pendant huit ans jusqu’à l’âge adulte et à sa naturalisation. Radio Prague évoquera ce film plus en détail dans son émission de lundi.

Plus important événement du genre organisé en Europe centrale et orientale, le festival Jeden Svět va désormais se poursuivre dans trente-cinq autres villes tchèques, ainsi qu’à Bruxelles.