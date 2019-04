Droits de l’homme – Cinéma : le festival One World se poursuit à Bruxelles

Quelques-uns des principaux films projetés à Prague en mars dernier dans le cadre du festival international du film documentaire sur les droits de l’homme Jeden Svět (One World), le seront également à Bruxelles tout au long de la semaine à venir. C’est par la projection de « Gods of Molenbeek » de la réalisatrice finlandaise Reetta Huhtanen qu’a été ouverte, mardi soir, au centre Bozar, la 13e édition du festival dans la capitale européenne. Celle-ci, qui refermera ses portes mardi prochain, est organisée par l’ONG Člověk v tísni (People in Need) en coopération avec le Centre tchèque à Bruxelles et la Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’Union européenne.

Pour rappel, c’est le documentaire français « Cœur de pierre », coréalisation de Claire Billet et d’Olivier Jobard, qui a remporté cette année le prix du meilleur film à Prague, où s’est tenue la 21e édition du festival. Plus important événement du genre organisé en Europe centrale et orientale, Jeden Svět (One World) se déplace ensuite, depuis plusieurs années, dans plus de trente villes de République tchèque, puis donc à Bruxelles.