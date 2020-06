Droit de manifester : les rassemblements de plus de 500 personnes ne sont pas interdits

Les rassemblements de plus de 500 personnes dès lors qu’il s’agit de manifestations ne sont plus interdits à compter de ce mardi après-midi. C’est ce qu’a fait savoir le ministre de la Santé, alors que de nombreuses marches de protestation contre le gouvernement organisées par le mouvement civique « Un million de moments pour la démocratie » doivent se tenir à Prague et un peu partout dans le pays.

Cette décision intervient en réaction au débat de ces derniers jours pour déterminer si l’interdiction de rassemblement concerne également les manifestations. Le ministre, Adam Vojtěch, a indiqué que la priorité du gouvernement était de protéger la santé des citoyens, mais que les manifestations n’avaient jamais été interdites.