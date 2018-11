Drogues : un gang en Moravie du Nord a produit plus de 163 kg de pervitine

La police a interpellé sept personnes soupçonnées de production et de distribution de la pervitine, une forme de métamphétamine très consommée en République tchèque.

Agés de 26 à 41 ans et originaires de la région de Karviná, en Moravie du Nord, ces individus auraient fourni une quantité impressionnante de plus de 163 kilogrammes de cette drogue sur le marché tchèque depuis 2015. Ils ont ainsi gagné entre 100 et 200 millions de couronnes (jusqu’à 7,7 millions d’euros).