Douze personnes arrêtées pour trafic de drogue

La Centrale nationale de lutte contre les stupéfiants a arrêté douze personnes soupçonnées de production et de trafic de drogue. Quatre d’entre elles ont été inculpées et encourent jusqu’à 12 ans de prison.

Les trafiquants produisaient des dizaines de kilos de pervitine, une forme de métamphétamine fabriquée en Tchéquie, et de marihuana. La drogue était ensuite destinée à la région de Karlovy Vary, mais aussi aux Länder de Thuringe et de Bavière en Allemagne voisine. Plus de neuf millions de couronnes et des armes ont été notamment saisies au cours des perquisitions qui ont menées à l’arrestation des délinquants.