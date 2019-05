Donald Tusk rencontre Andrej Babiš à Prague

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš (ANO) a accueilli mercredi matin à Prague le président du Conseil européen Donald Tusk.

A la veille d’un sommet européen à Sibiu, en Roumanie, les deux dirigeants politiques ont discuté du Programme stratégique de l’UE pour la période 2019-2024, de la sécurité et des questions économiques.

Selon le chef du gouvernement tchèque, "le plus important est de faire en sorte d'avoir une influence plus grande et surtout que nous puissions décider comment sera dépensé l'argent que nous recevons de l'Europe".

Autre sujet évoqué d'après Andrej Babiš: la double qualité des produits alimentaires de même marque selon les pays où ils sont vendus et le projet de loi tchèque censé mettre fin à cette pratique.