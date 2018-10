Dix chercheurs récompensés des prix de l'Académie des sciences

Dix scientifiques tchèques ont été récompensés pour leurs travaux ce mardi par l'Académie des sciences de République tchèque. Quatre d'entre eux, en mécanique, en biologie et en informatique, l'ont été pour la qualité de leurs recherches. A la villa Lanna, à Prague, l'Académie a également distingué trois jeunes chercheurs, et notamment l'historien Vojtěch Szajkó pour son travail sur le chemin de fer, la poste et le télégraphe dans l'armée autrichienne entre 1848 et 1918.

La plus prestigieuse institution scientifique tchèque salue également les efforts des chercheurs pour vulgariser leur savoir. Pour cela, trois académiciens se sont vus remettre un prix des mains d'Eva Zažímalová, la présidente de l'académie. Parmi eux figure Jan Bažant, un chercheur qui s'intéresse à l'influence de l'antiquité gréco-romaine sur la culture tchèque.