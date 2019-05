Dix ans du Partenariat oriental

Le chef de la diplomatie tchèque Tomáš Petříček est à Bratislava ce lundi où il participe à une rencontre informelle entre pays du groupe de Visegrad (V4) et représentants des Etats concernés par le Partenariat oriental de l'Union européenne.

Lancé à Prague en 2009 pendant la présidence tchèque de l'UE, le Partenariat oriental a été conçu pour permettre une plus grande coopération entre l'UE et six anciennes républiques soviétiques: l’Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Moldavie.

Selon le ministre tchèque, qui rappelle que ce partenariat est l'une des priorités de la politique étrangère tchèque, l'UE devrait être prête à renforcer cette coopération avec les Etats qui le souhaitent.

Le dixième anniversaire de ce Partenariat oriental sera célébré les 13 et 14 mai à Bruxelles.