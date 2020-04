Les éditions Nous ont annoncé sans plus de détails, la disparition de Robert Kahn, auteur d'une nouvelle traduction en français des Journaux de Franz Kafka. « Son travail et particulièrement ses traductions de Kafka continueront de nous accompagner. Tout comme sa finesse, sa discrétion et son humilité, qui resteront pour nous un exemple. Un hommage lui sera rendu dès que la situation le permettra, » peut-on lire sur la page Facebook de la maison d'édition à l'origine de la publication de ses traductions de l'écrivain pragois de langue allemande.

Robert Kahn est également à l'origine de la traduction des Derniers cahiers de Franz Kafka, de même que de l'édition des 149 lettres de Kafka à Milena Jesenská parues en 2015 sous le titre À Milena, toujours aux éditions Nous.