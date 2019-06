Diminution du nombre d'overdoses en Tchéquie

Sur un an, le nombre d'overdoses mortelles a diminué selon l'Institut national des informations et statistiques médicales. En outre, la République tchèque est le pays européen qui en compte le moins annuellement. Selon les données statistiques, 89 personnes sont décédées d'overdose en 2018, un quart de ces décès étant dus à une prise volontaire de médicaments et non à un accident. En 2017, ce nombre de décès par overdose s'élevait à 92, en 2016 à 94 et en 2015 à 104. Les experts estiment à environ 48 000 le nombre de personnes dépendantes à la drogue en République tchèque, près de trois quart d'entre elles consommant essentiellement de la pervitine, une forme de métamphétamine fabriquée dans le pays.