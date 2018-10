Deuxième tour des élections sénatoriales partielles ces vendredi et samedi

Une semaine après les élections municipales et le premier tour des sénatoriales partielles, on vote encore ces vendredi et samedi dans certains endroits de République tchèque, pour le second tour de ces sénatoriales. Les citoyens tchèques appelés aux urnes doivent élire vingt-cinq sénateurs. Ils choisiront dans chacune des circonscritptions concernées entre les deux candidats vainqueurs du premier tour. Les électeurs ne voteront toutefois pas dans le IVe arrondissement de Prague et à Vsetín où l'ancien candidat à la présidentielle Jiří Drahoš et Jiří Čunek (KDU-ČSL) ont respectivement été élu dès le premier tour.

Les bureaux de vote d'un tiers du pays ouvriront traditionnellement leurs portes vendredi à 14 heures pour les refermer à 20 heures, et samedi de 8 heures à 14 heures. Contrairement à la dernière fois, les électeurs n'ont pas reçu leurs bulletins de vote par voie postale mais les recevront directement au bureau de vote.