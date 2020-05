Deux tiers des Tchèques ont soutenu leurs restaurants préférés via la vente à emporter

Pendant la période de l'état d'urgence, deux tiers des Tchèques ont soutenu leurs restaurants préférés en passant des commandes de plats. Plus de 40% des consommateurs ont eu recours à la vente à emporter ou à la livraison à domicile à leur adresse favorite, la plupart du temps de manière hebdomadaire. C'est le résultat d'une enquête menée par l'agence Up Česká republika auprès de plus de 500 personnes. L'état d'urgence se termine ce dimanche 17 mai, mais il faudra attendre encore le 25 mai pour l'ouverture des espaces intérieurs des bars et restaurants.