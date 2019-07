Deux pilotes tchèques arrêtés dans le cadre d'une vaste opération internationale anti-drogue

Deux pilotes tchèques ont été arrêtés dans le cadre du démantèlement d'une filière pilotée par une organisation mafieuse des Balkans, suspectée d'importer, de financer et de distribuer de grandes quantités de cocaïne depuis l’Amérique du sud vers les continents européen et asiatique par voies aérienne et maritime. Le 16 mai dernier, une trentaine de gendarmes français sont intervenus à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, donnant lieu à l'arrestation de plusieurs trafiquants et à la saisie de plus de 600 kilos de cocaïne pour une valeur de 180 millions d'euros.

L'opération Familia, coordonnée par Europol et la DEA (Etats-Unis) et qui a nécessité un an d'enquête, a également bénéficié de l'aide de collègues tchèques de la Centrale nationale anti-drogue qui surveillaient les activités des deux pilotes tchèques, impliqués dans le trafic.