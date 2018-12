Deux équipes de chercheurs tchèques s’apprêtent à partir pour diverses missions en Antarctique

L'Université Masaryk de Brno enverra deux expéditions en Antarctique en janvier prochain. Outre la désormais traditionnelle équipe qui se rendra à la station polaire Gregor Mendel, qui est administrée par l’université sur l’île James Ross, des chercheurs prendront la direction aussi de l’île Nelson, qui se situe dans l’archipel Shetland du Sud. L’université y a loué une station appartenant au Fonds de dotation de l’Antarctique tchèque (ČNAF).

Avec la fondation de la station Gregor Mendel en 2007, la République tchèque est devenue le 26e pays à posséder sa propre base scientifique sur le continent antarctique. Le principal objectif de cette mission, qui comptera treize membres, est d’observer et de mesurer, trois mois durant, le réchauffement climatique sur l’île et plus largement sur la région.

Six autres scientifiques opèreront, eux, sur l’île Nelson dans une station fondée par l’explorateur tchèque Jaroslav Pavlíček. Le principal but de l’opération sera de préparer le terrain pour une rénovation prochaine de la station. Il s’agira notamment de collecter les déchets rejetés dans la mer avec pour idée d’en exposer ensuite une partie sous la forme d’une œuvre d’art à Prague pour interpeller le public du danger qui menace la planète.