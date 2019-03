Deux Boeing 737 MAX 8 n'ont pu atterir à Prague

Deux Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Smartwings qui devaient atterrir à Prague mardi soir ont été détournés vers Tunis et Ankara. L'un avait décollé du Cap Vert et l'autre de Dubaï - et les pilotes ont dû se conformer à la décision prise mardi par l'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) de fermer tout l'espace aérien européen aux Boeing 737 MAX 8 et 9, suite au dernier accident en date d'un Boeing d'Ethipian Airlines. Selon la porte-parole de Smartwings, les voyageurs ont pu reprendre un autre type d'avion merdredi matin pour rentrer à Prague.