Deux avions en provenance de Chine rapportent du matériel médical en Tchéquie

Un avion ukrainien en provenance de Chine a atterri samedi soir avant minuit à l'aéroport de Pardubice, transportant 2 millions de masques respiratoires et 5 millions de masques à usage unique qui doivent être redistribués entre les régions et les hôpitaux gérés par le ministère de la Santé. L'avion doit encore effectuer deux fois ce trajet entre la Chine et la Tchéquie dans la semaine à venir. Il transportait également 200 000 tests de diagnostic rapides, 120 000 combinaisons de protection et 80 000 lunettes. Une demi-heure plus tard, un deuxième avion est arrivé à l'aéroport de Prague, avec une cargaison de 7 millions de masques à usage unique. Lundi, le gouvernement prévoit de changer le modèle de distribution du matériel médical. Le ministère de la Santé ne devrait fournir désormais que ses hôpitaux tandis que le reste sera pris en charge par le ministère de l'Intérieur qui redistribuera celui-ci dans les régions.