Deux auteurs de graffitis sur le pont Charles arrêtés

La police a interpellé deux ressortissants étrangers auteurs de graffitis, lundi soir, sur un des piliers du pont Charles, un des plus célèbres monuments de Prague. Les deux hommes sont âgés de 23 et 30 ans et risquent, théoriquement, jusqu’à trois ans de prison. Le montant des dommages n’a pas encore été évalué.

Les deux malfaiteurs ont été surpris au moment des faits, après que la police a été alertée par des passants. L’inscription est longue de plus de cinq mètres. Le maire Pirate de Prague Zdeněk Hřib a condamné les faits, les qualifiant de « barbarisme culturel absolu », et a rappelé que de nombreux espaces légaux dans la capitale tchèque étaient réservés à ce type d’expression.