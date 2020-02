Deux ans après, les Tchèques rendent hommage eux aussi au journaliste slovaque assassiné Ján Kuciak

Comme dans une cinquantaine de villes en Slovaquie, des rassemblements se tiendront à Prague et à Brno ce vendredi en hommage au journaliste d’investigation Ján Kuciak et à sa compagne Martina Kušnírová, assassinés il y a deux ans, le 21 février 2018. A Bratislava, le parti d’opposition Liberté et Solidarité organise une cérémonie en présence des parents du couple, et ce à huit jours de la tenue des élections législatives.

Ján Kuciak enquêtait sur les liens entre certains hommes d’affaires et politiques en Slovaquie, et notamment Marian Kočner, accusé d’avoir commandité le meurtre et actuellement jugé, comme trois autres complices. L’année dernière, à l’occasion du premier anniversaire, plusieurs centaines de personnes avaient participé aux hommages en République tchèque, où l’assassinat avait suscité une vive émotion également.