Des tabloïds condamnés à verser une amende de 840 000 couronnes pour diffamation

Le groupe Czech News Center, qui édite les tabloïds les plus lus de République tchèque, Blesk et Aha! a été condamné par le tribunal d'arrondissement de Prague 7 a payé une amende de 840 000 couronnes (33 000 euros environ) à une infirmière pour n'avoir pas respecté sa présomption d'innocence. Věra Marešová avait fait l'objet de poursuites judiciaires entre 2010 et 2014 pour les morts de six patients à l'hôpital de Rumburk, au nord de la Bohême. Elle était soupçonnée d'avoir procédé à des injections qui auraient provoqué le décès de ces personnes. Les charges n'avaient pu être prouvées et l'infirmière avait été acquittée. A l'époque, les tabloïds Blesk et Aha avaient couvert cette affaire en parlant de "l'infirmière Mort" ou en titrant "Qui, quand et pourquoi elle a tué ?".

Věra Marešová réclamait 4,8 millions de couronnes pour le préjudice, environ 190 000 euros. Les deux parties peuvent faire appel du verdict prononcé jeudi.