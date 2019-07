Des sénateurs de l'opposition pour une plainte constitutionnelle contre le Président

Les groupes les plus importants de sénateurs, membres de l'opposition, se sont prononcés en faveur du dépôt d'une plainte constitutionnelle contre le chef de l'Etat Miloš Zeman en raison selon eux de son non-respect de la loi fondamentale du pays, que ce soit dans la nomination de ministres et autres fonctionnaires ou dans la politique étrangère du pays. Les sénateurs ANO et CSSD sont contre cette plainte.

Cette procédure n'a cependant que peu de chances d'aboutir car il faudrait, après une majorité simple à la Chambre haute, une majorité constitutionnelle à la Chambre basse.