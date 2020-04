Des scientifiques tchèques engagés dans un projet de protection des forêts tropicales du Congo

Une équipe de scientifiques tchèques participent à un projet de l'organisation WWF visant à répertorier les animaux des forêts tropicales du Congo. Dans le cadre de cette coopération, ils ont placés des pièges photographiques dans les forêts situées à la frontière entre le Congo et le Gabon. L'objectif de ce projet autour de la faune de la région est de contribuer à la protection des forêts contre leur exploitation intensive et l'impact des activités humaines.

Selon un membre de l'équipe, le zoologue Tomáš Jůnek, l'exploitation du bois et des minerais dans la région sont de plus en plus intenses dans la région, les dégâts sur l'environnement étant irréversibles.