Des scientifiques tchèques analysent les eaux usées pour trouver d'éventuelles traces de coronavirus

Des scientifiques tchèques analysent les eaux usées pour déterminer si le coronavirus pourrait y être présent, même en d'infimes quantité, après que des traces ont été détectées en Autriche, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Plusieurs études étrangères suggèrent que le virus est présent dans les excréments, même pendant la durée d'incubation de la maladie.

Une plus forte concentration du virus dans les eaux usées est un indicateur d'un plus grand nombre de malades infectés. Mesurer la quantité du virus dans ces eaux serait ainsi une façon peu onéreuse et fiable de prévoir une nouvelle résurgence de foyer épidémique. Les chercheurs tchèques testent actuellement des échantillons de 17 usine de recyclage des eaux, destinées à quelque 700 000 habitants.