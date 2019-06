Des Roms de Tchéquie et d'ailleurs vont manifester à Bruxelles

Des Roms de toute l'Europe, dont la Tchéquie, vont manifester le 8 juillet prochain à Bruxelles contre la pauvreté et la discrimination. Devant le Parlement européen, un millier de Roms de Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, France, Belgique et d'autres pays entendent exprimer leur désaccord avec l'envoi de fonds européens dans les différents Etats, argent qui, selon eux, est détourné de son but initial.

Selon les organisateurs de la manifestation, la situation de dizaines de milliers de Roms vivant dans la pauvreté un peu partout en Europe ne change pas. Ils proposent également la création d'un Congrès rom où des représentants de tous les pays européens seraient élus et qui serait asujetti au Conseil de l'Europe. Les organisateurs doivent rencontrer à Bruxelles le député européen tchèque Tomáš Zdechovský auquel ils remettront leur doléances.