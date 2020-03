Des règles plus strictes pour les frontaliers

Depuis ce samedi, des règles plus strictes sont en vigueur pour les frontaliers qui travaillent en Allemagne ou en Autriche : ceux-ci doivent désormais présenter à la frontière un formulaire dûment rempli par leur employeur et pourvu d'un tampon de la police à l'aller et au retour.

Le gouvernement tchèque a décidé de durcir les règles en raison du nombre élevé de personnes qui franchissaient la frontière même s'ils ne travaillaient pas à l'étranger ou qui utilisaient des formulaires falsifiés.