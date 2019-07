Des physiciens du monde entier réunis à Prague

Plus de 160 physiciens étrangers et tchèques, dont cinq Prix Nobel, sont réunis cette semaine à Prague pour une conférence internationale intitulée Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics 2019, organisée à l'hôtel Pyramida par l'Institut de physique de l'Académie tchèque des sciences.

Plusieurs des conférences sont accessibles au public. La conférence se terminera samedi avec un programme consacré au 50è anniversaire de la mission Appollo. Plus d'infos sur le programme de cette conférence: https://fqmt.fzu.cz/19/