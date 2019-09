Des milliers de personnes participent à l'opération « Nettoyons la Tchéquie »

Quelque 150 000 bénévoles participent ce samedi à l'opération automnale « Ukliďme Česko" - Nettoyons la Tchéquie », dont l'objectif est de ramasser un maximum de déchets en ville, dans les villages et à la campagne. La Tchéquie fait ainsi partie des 168 autres pays à particper à cette grande opération de nettoyae de la nature. Au printemps dernier, 1 120 tonnes de déchats, dont 17 700 pneus avaient été ainsi ramassés par les bénévoles de tout le pays. L'an passé, l'opération s'était déroulée dans près de 3 300 endroits, mobilisant environ 135 000 personnes. Au total, elles avaient contribué à ramasser quelque 2 113 tonnes de déchets. Les régions de Bohême centrale et de Moravie du Sud avaient été les plus actives.