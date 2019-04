Des milliers de personnes participent à l'opération « Nettoyons la Tchéquie »

Des dizaines de milliers de personnes participent ce samedi à l'opération printanière « Ukliďme Česko" - Nettoyons la Tchéquie », dont l'objectif est de ramasser un maximum de déchets en ville, dans les villages et à la campagne. Pour cette cinquième édition, les volontaires se concentreront notamment sur le ramassage de vieux pneus. L'opération est organisée par l’association Ekosmák et par la Fédération tchèque des défenseurs de la nature. L'an passé, l'opération s'était déroulée dans près de 3 300 endroits, mobilisant environ 135 000 personnes. Au total, elles avaient contribué à ramasser quelque 2 113 tonnes de déchets. Les régions de Bohême centrale et de Moravie du Sud avaient été les plus actives.