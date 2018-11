Des milliers de personnes ont assisté au Concert pour l'avenir à Prague

Plusieurs milliers de personnes ont assisté, samedi soir, au Concert pour l'avenir sur la place Venceslas à Prague. Le concert, qui a duré plus de cinq heures, a été entrecoupé de discours de militants, d'anciens politiques ou de personnalités issues du monde de la culture. Les intervenants ont vivement critiqué l'actuelle scène politique en Tchéquie et ont évoqué la nécessité de protéger la liberté et la démocratie.

L'événément a été à nouveau l'occasion d'appeler le Premier ministre tchèque Andrej Babis à démissionner en raison des poursuites dont il fait l'objet pour une fraude présumée aux subventions européennes. Le concert a été précédé par une grande manifestation sur la place de la Vieille-Ville, contre le chef du gouvernement, et également suivie par des milliers de personnes.