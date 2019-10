Des militants du mouvement Extinction Rebellion prévoient blocages et manifestations vendredi et samedi

Des militants et sympathisants tchèques du mouvement Extinction Rebellion (XR) prévoient des blocages et des manifestations ce vendredi, à Prague, entre 8 et 17 heures. Les activistes entendent ainsi bloquer le trafic en différents lieux non précisés, de même que samedi, lors d’une manifestation prévue sur la place Venceslas. Des actions devraient également se dérouler devant le bâtiment de la Télévision tchèque et devant le siège de la société d’énergétique ČEZ.

De Sydney à New York en passant par Londres ou Paris, les militants écologistes d’Extinction Rebellion ont entamé le 7 octobre, deux semaines d’actions de désobéissance civile à travers le monde pour dénoncer l’inaction « criminelle » des gouvernements face à la crise climatique, entraînant des dizaines d’arrestations.