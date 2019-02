Des eurodéputés ex-ANO lancent un nouveau mouvement

Deux eurodéputés élus sur une liste du mouvement ANO du premier ministre Andrej Babiš ont décidé de lancer un nouveau mouvement politique appelé Hlas (voix), en vue de faire campagne pour les prochaines élections européennes du mois de mai.

Pavel Telička et Petr Ježek, qui ont rompu leurs liens avec ANO il y a déjà quelque temps, ont annoncé mardi que ce nouveau mouvement - décrit comme libéral et pro-européen - serait également actif sur la scène politique nationale. Parmi les fondateurs de Hlas figurent aussi l'avocat Aleš Novák et le sociologue Martin Převrátil.