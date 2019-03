Des entreprises tchèques au Salon Global Industrie de Lyon

Une vingtaine d’entreprises tchèques se sont présentées au Salon Global Industriel de Lyon, le rendez-vous français des équipements et technologies industriels. Parmi les exposants, la Chambre de Commerce franco-tchèque qui propose sur place des services de conseil à destinations des PME tchèques et françaises souhaitant se développer à l’international.

La première édition du Salon Global Industrie s’est déroulée à Paris en 2018 et avait attiré plus de 2 000 exposants et 40 800 visiteurs. Les exposants internationaux représentent 40% des entreprises présentent au salon. Le Salon Global Industrie referme ses portes ce vendredi.