Des effectifs en hausse dans la fonction publique

La République tchèque comptait 634 700 fonctionnaires en 2017, soit le nombre le plus élevé enregistré au cours des sept dernières années. Les effectifs de la fonction publique augmentent progressivement depuis 2014 (612 100 salariés), après avoir connu une baisse entre 2011 et 2014 due à la crise économique mondiale. L’information a été publiée par le ministère du Travail et des Affaires sociales.

Les rapports annuels du ministère indiquent que depuis 2011, les effectifs ont notamment augmenté au sein de l’administration publique, alors qu’ils ont baissé dans les établissements médicaux-sociaux. En 2017, la fonction publique employait également plusieurs milliers d’étrangers, plus précisément quelque 4 200 Slovaques, 800 Ukrainiens, ainsi que des ressortissants russes et bulgares.

Les statistiques relèvent que les salaires dans la fonction publique tchèque ont progressé rapidement ces dernières années. Dans le secteur des services, ils devraient augmenter en moyenne de 5 % en 2019. Les revenus des enseignants connaitront une hausse de 10 %, ceux des infirmières et des travailleurs sociaux augmenteront de 7 %.