Des dizaines de soldats tchèques pourraient être déployées au Sahel

Quelque 60 soldats tchèques pourraient participer à l’opération anti-terroriste Barkhane au Mali, au Niger et au Tchad, a informé le quotidien Právo. Ce déploiement militaire doit être approuvé par le gouvernement et le Parlement. Le ministre de la Défense Lubomír Metnar a précisé que le nombre de soldats tchèques qui pourraient prendre part à cette mission, dirigée par la France, n’était qu’approximatif et serait encore discuté.

En novembre dernier, le chef de la diplomatie tchèque Tomáš Petříček a indiqué que la Tchéquie participerait, aux côtés de l’Estonie et de la Belgique, à la petite coalition de forces spéciales que la France tente de monter pour soutenir les armées de la région du Sahel.