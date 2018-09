Des concerts pour financer le nouvel orgue de la cathédrale Saint-Guy

La cathédrale Saint-Guy, au Château de Prague, recevra un nouvel orgue, fabriqué par l’entreprise espagnole Gerhard Grenzing. Le prix de cet orgue, qui aura plus de 8 000 tuyaux, ce qui le classera parmi les plus importants de son genre en Europe, est estimé à environ 75 millions de couronnes (presque 3 millions d’euros). Une partie de cette somme est payée à travers une collecte publique. A cet effet, six concerts sont organisés d’ici le mois de décembre à Prague et à Kutná Hora.

Le public pragois pourra entendre le nouvel orgue pour la première fois à l’automne 2019.