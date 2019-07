Des billets de banque contrefaits en circulation en Moravie

La Banque centrale tchèque (ČNB) a signalé qu'une importante quantité de billets contrefaits circulaient dans plusieurs villes de Moravie, dont Brno, Ostrava et Olomouc. D'une valeur de 500 et 1 000 couronnes, les billets seraient de mauvaise qualité et imprimé à l'imprimante à jet d'encre. Ils seraient en outre dépourvus de leurs signes de sécurité ordinaires.

La falsification de billets de banque est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à huit ans de prison. Une peine qui peut aller jusqu'à dix ans de prison pour un groupe organisé. Le billet de 2 000 couronnes est celui qui a été le plus sujet à falsification ces dernières années.