Des archéologues tchèques découvrent la tombe d'un haut fonctionnaire en Egypte

Les archéologues tchèques en mission à Abousir, en Egypte, ont découvert une tombe en calcaire d'un haut fonctionnaire, datant de la moitié de la Ve dynastie. Une information révélée par le quotidien égyptien Al-Masri Al-Youm et confirmée par le directeur de l'Institut d'égyptologie tchèque Miroslav Bárta.

D'après le site de l'Institut, la tombe se trouve au cœur du champ de pyramides d'Abousir, là où outre les souverains égyptiens n'étaient enterrés que des membres de la famille royale et les plus hauts fonctionnaires de l'Etat à l'époque de la Ve dynastie. L'Egypte espère que les nouvelles découvertes archéologiques permettront de renforcer le tourisme, durement touché après la chute du président Moubarak en 2011 et des violences liées au Printemps arabe et au changement de régime.