Démographie : la population tchèque continue d’augmenter grâce à la migration

La République tchèque comptait quelque 10 669 000 habitants à la fin du premier semestre de cette année, soit près de 18 500 personnes de plus qu’à la fin de l’année 2018, selon les estimations présentées par l’Office tchèque des statistiques (ČSÚ) ce mercredi. Le nombre de décès ayant été plus important que le total de naissances, cette augmentation s’explique par un solde migratoire positif. Plus de 40% de ces immigrés étaient des ressortissants ukrainiens.

La fécondité reste faible avec un peu plus de 54 700 nouveau-nés, soit 1 800 de moins qu’en 2018. Les femmes âgées entre 29 et 31 ans ont été les plus nombreuses à accoucher. Leur part représente un peu plus d’un cinquième du total. Inversement, un peu plus de 56 800 personnes sont décédés, un chiffre là aussi en baisse. Les plus nombreuses étaient âgées entre 85 et 89 ans.