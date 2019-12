Démographie : la population tchèque continue d’augmenter

La population de la République tchèque a augmenté de près de 31 400 personnes depuis le début de 2019 pour atteindre 10 681 161 personnes fin septembre, selon les données publiées ce jeudi par l'Office tchèque des statistiques. A noter qu’en 2018, la République tchèque a enregistré la plus forte augmentation depuis la fin de la seconde Guerre mondiale.

C’est l'immigration, principalement en provenance d'Ukraine et de Slovaquie, qui est la principale raison de cette augmentation de la population. Aussi, au cours des trois premiers trimestres de l’année, le nombre de naissances a été plus important que le total des décès.

La plus forte augmentation de la population a été enregistrée à Prague et en Bohême centrale (+20 000), ainsi que dans la région de Plzeň (+4 000) et en Moravie du Sud (+3 000), tandis que les régions d’Olomouc, de Karlovy Vary et la Moravie-Silésie ont vu leur nombre d’habitants diminuer.