Déficitaire, la Poste tchèque prévoit de licencier un quart de ses employés

Česká pošta (La Poste tchèque) devrait licencier quelque 7 000 employés, soit près du quart de ses effectifs actuels, dans les six prochaines années. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la restructuration de la Poste, société publique qui est un des plus grands employeurs en République tchèque et possède actuellement plus de 1 000 bureaux déficitaires.

Par ailleurs, 7,5 milliards de couronnes (un peu plus de 290 millions d’euros) seront investis dans cette politique de restructuration. Cet argent proviendra de la vente de biens immobiliers. D’ici à 2021, Česká pošta entend redevenir bénéficiaire, a expliqué son directeur, ce mercredi. L’objectif est de proposer un fonctionnement plus simple et plus effectif des services. En 2018, la Poste tchèque a enregistré des pertes de plus d’un milliard de couronnes (plus de 39 millions d’euros).