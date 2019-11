Défense : l’Armée tchèque prendra le commandement de la mission européenne au Mali en 2020

L’Armée tchèque assurera le commandement tournant de la mission de formation de l’Union européenne au Mali l’année prochaine. C’est ce qu’ont fait savoir, ce mercredi à Prague, le Premier ministre Andrej Babiš et le ministre de la Défense Lubomír Metnar (mouvement ANO). La mission durera six mois.

Quelque 120 soldats tchèques opèrent actuellement au Mali. Leur mission consiste à assurer la surveillance du quartier général de la mission à Bamako ainsi qu’à l’école militaire de Koukiloro et surtout à former et à entraîner les forces armées maliennes dans leur lutte contre les islamistes radicaux.