Défense : à Prague, le commandant de l’OTAN s’est félicité des engagements tchèques

Commandant suprême des forces de l’OTAN en Europe, Curtis Scaparrotti était en visite à Prague ce vendredi. A cette occasion, le général américain a déclaré que la République tchèque comptait parmi les pays membres de l’Alliance qui possédaient un plan bien établi pour augmenter les dépenses consacrées à la défense et ainsi respecter ses engagements. En 2017 et 2018, la République tchèque n’a consacré que 1,04% et 1,1% de son produit intérieur brut aux dépenses militaires, restant ainsi très loin du minimum des 2% demandé à chaque pays membre.

De son côté, le chef d'Etat-major Aleš Opata a indiqué « ne pas avoir de doutes » sur la faculté de la République tchèque à parvenir à ce chiffre de 2% d’ici à 2024, comme cela a été promis par le gouvernement.

A Prague, où il a également rencontré le Premier ministre Andrej Babiš, Curtis Scaparrotti a participé, jeudi et vendredi, à une conférence des chefs d’Etat-major et des adjudants-chefs tchèques, bulgares, croates, hongrois, polonais, roumains, slovaques et slovènes avec les commandants des gardes des Etats américains du Texas, du Nebraska, de l’Illinois, de l’Ohio, d’Alabama, d’Indiana, de Minnesota, du Colorado et du Tennessee.