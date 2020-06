Déconfinement : les rassemblements de 500 personnes de nouveau autorisés

A compter de ce lundi, les événements rassemblant 500 personnes au maximum sont de nouveau autorisés. De même, les espaces entre les sièges ne sont plus obligatoires dans les salles de cinéma, de théâtre ou de concert. Conformément au plan de déconfinement prévu par le gouvernement, les limites pour les terrasses des bars et restaurants et l’obligation de porter un masque autour des piscines sont également levées.

Les écoles s’ouvrent partiellement aux élèves des collèges et des lycées : toutefois, leur présence n’est pas obligatoire, le nombre d’élèves étant limité à 15 par classe.