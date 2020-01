Décès du philosophe Roger Scruton qui a soutenu les dissidents tchèques

L’écrivain et philosophe britannique Roger Scruton est mort ce dimanche à l’âge de 75 ans ses suites d’un cancer. Dans les années 1980, le grand théoricien du conservatisme a participé aux activités des universités clandestines en Europe centrale, notamment dans l’ancienne Tchécoslovaquie.

Roger Scruton se rendait régulièrement à Prague, à Brno et à Bratislava pour donner des conférences dans des appartements privés. Il a contribué à créer des liens entre des universitaires dissidents tchèques et leurs homologues d’Europe de l’Ouest. Le philosophe a raconté cette expérience dans son livre intitulé Notes from Underground, paru en tchèque en 2015.

Roger Scruton a été distingué par l’ancien président Václav Havel en 1998. En novembre dernier, le président du Sénat tchèque lui a remis une médaille commémorative.